Goku Pollon e gli altri | al Carroponte si canta e si balla sulle sigle dei cartoni animati

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Sesto San Giovanni (Milano) – Cosplay, karaoke e musica dal vivo. La cartoon live experience più grande d’Italia fa tappa anche a Sesto San Giovanni. Venerdì 30 agosto arriva infatti al“Mai Dire”, il party delletelevisive e deidegli anni Duemila che raduna migliaia di appassionati. La festa più divertente dell’estate approda all’arena di via Granelli con il live show by CdA, cartoon rock-boy band, e il dj set di Tj Unicorno. Il party chiude col botto la programmazione primavera-estate, organizzata e promossa dall’associazione Vivi San Marco. Durante la serata il pubblico potrà scatenarsi,ndo endo ledi Pokémon, Naruto, Rossana, Sailor Moon. Non mancheranno i capolavori Disney, tra nuove principesse e personaggi iconici, e tante altre chicche.