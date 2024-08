Fucilata contro agente | colpito durante anti bracconaggio

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) BARBERINO DI MUGELLO –appartenente alla Polizia Provinciale della Città Metropolitana di Firenze. L’è statoa Barberino di Mugello nel corso di un servizio di osservazione ellosvolto insieme ad un collega nelle campagne vicino alla cittadina. L’è stato raggiunto al braccio da un colpo di arma da fuoco, si tratterebbe di un fucile da caccia, ed è stato soccorso da un’ambulanza del 118. Immediatamente trasportato per le cure del caso all’ospedale Careggi di Firenze, l’non versa in pericolo di vita. Sono attualmente in corso accertamenti finalizzati alla ricostruzione della dinamica dell’evento, coordinati dalla Procura di Firenze e eseguiti dalla Compagnia Carabinieri di Borgo San Lorenzo.