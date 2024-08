Doppio riconoscimento per la casa vinicola Accattoli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Tempo di olimpiadi, e anche in cantina arrivano le medaglie: ladi Montefano si è aggiudicata, con ben due etichette, il premio The Wine Hunter Award 2024,assegnato da una giuria di esperti impegnati in oltre 6.500 assaggi. Gradino più alto del podio, con medaglia d’oro, all’Amphorae "Il Novilunio" (annata 2022), tra le nuove etichette edite dalla cantina. "Si tratta – spiega Anastasia– di un bianco realizzato con uve Ribona, tipiche delle nostre colline. La particolarità è che la macerazione fermentativa avviene in anfora, con successivo affinamento in legno per circa 12 mesi". Altro premio al Ribona Colli Maceratesi (annata 2023), anche questo classificato con bollino di eccellenza produttiva. La premiazione è prevista l’8 novembre al Merano Wine Festival. Nel frattempo la cantina si prepara ai prossimi appuntamenti.