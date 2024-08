Di Gennaro | L’attacco è il problema del Napoli

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Antonio Di, ex calciatore, è intervenuto a Radio Kiss Kissdurante Radio Goal. Queste le sue parole: “Non era immaginabile un secondo tempo come quello dela Verona che è crollato in maniera troppo netta da tutti i punti di vista. Conte dovrà lavorare, al netto dei giocatori che devono arrivare. Simeone e Raspadori sono affidabili, ma l’attaccante di riferimento è il verodi questa squadra. Poi per me sia Kvaratskhelia che Politano non sono dei trequartisti, infatti è arrivato Neres. Conte basa molto sulla tattica e quindi avrebbe avuto bisogno della squadra pronta già in ritiro e non a campionato iniziato. Ilha risentito del mancato arrivo di calciatori che saranno fondamentali nello scacchiere di Conte. Olivera non è un braccetto, è abituato a spingere e non solo a difendere.