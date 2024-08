Spal le cessioni stanno bloccando il mercato Del Favero verso Taranto Buchel in stand by

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Non è l’inizio di settimana che si auguravano i tifosi della. Dopo la fisiologica frenata nelle trattative tra Ferragosto e weekend, si sperava che qualche operazione potesse decollare regalando a mister Dossena almeno un’altra pedina in vista dell’esordio con l’Ascoli. Niente da fare: ilin entrata di fatto è bloccato da quello in uscita. Soprattutto da un paio dimolto complicate da effettuare, nella fattispecie quelle di Andrea La Mantia e Marcel. Per quest’ultimo resta più che mai d’attualità la pista che porta all’Ascoli. Il centrocampista del Liechtenstein spinge per tornare in bianconero, questo è evidente. Ma al momento non ci sono le condizioni per concretizzare l’operazione. Le due societàlavorando a uno scambio trae Danilo Quaranta, un profilo gradito allama non a qualunque costo.