Shpendi il gioiello di casa Cesena | Possiamo migliorarci sempre

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 agosto 2024) C’èun telecronista che a un certo punto della partita butta lì un "questo bisognerebbe farlo vedere nelle scuole calcio". Vale anche per quello che ha fatto Cristiandomenica sera all’Orogel Stadium contro la Carrarese. I due gol che hanno affondato i toscani nel match finito 2-1? No, il sorriso col quale il numero 9 del Cavalluccio è entrato e uscito dal campo. Perché è da lì che lui comincia a fare la differenza.domenica ha debuttato in B, ha un fratello gemello che gioca in A ed è reduce dal titolo di miglior marcatore del suo girone della C (con 20 reti bollate che se non fosse stato per l’infortunio finale sarebbero state anche di più). E’ entrato in uno stadio con 11.382 persone, osservato speciale della presidenza americana, dei tifosi e degli avversari. Era sotto pressione, ovviamente.