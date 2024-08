Renault Symbioz la prova de Il Fatto it – Compatta ibrida e razionale – FOTO

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Si fa presto a dire Suv. La inedita, il modello con il quale la Losanga completa l’offensiva nel segmento C del piano Renaulution, ha l’ambizione di essere qualcosa in più. Misura 4,41 metri di lunghezza e offre cinque posti, quattro dei quali decisamente abitabili, e un bagagliaio flessibile che a seconda della configurazione dei sedili scorrevoli (fino a 16 centimetri) garantisce fra i 492 (addirittura 624 quando sono spostati del tutto in avanti) e i 1.582 litri di capienza. È un Suv compatto e non troppo alto (1,57), con uno spazio libero da terra di 170 millimetri. E, soprattutto, è Full Hybrid (dall’anno prossimo anche Mild Hybrid), con l’opzione E-Tech da 145 Cv basata sul quattro cilindri benzina da 1.6 litri e 94 Cv che lavora assieme alle unità elettriche di spinta (49 Cv) e starter/generatore e alla batteria da 1.