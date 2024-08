Quattro arresti per l’omicidio dell’attore statunitense Johnny Wactor di General Hospital | hanno sparato perché scoperti mentre rubavano una marmitta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Alla fine giustizia è fatta.ragazzi sono stati arrestati per, star della soap “”. Lo ha annunciato il procuratore distrettuale della contea di Los Angeles, George Gascón. L’attore 37enne era stato ucciso con un colpo di pistolacamminava verso la sua auto, il 25 maggio scorso, nel centro di Los Angeles. Iaccusati – Robert Barceleau, 18 anni, Leonel Gutierrez, 18 anni, Sergio Estrada e Frank Olano, 22 anni – sono stati arrestati giovedì scorso.li aveva affrontatili ha colti in flagrantecercavano di rubare lacatalitica dalla sua auto. La reazione è stata aprire il fuoco contro il malcapitato. Barceleau è stato accusato di omicidio (in una circostanza speciale di omicidio durante una rapina), tentata rapina e furto aggravato.