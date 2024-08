Policastro tromba d’aria devasta un lido | panico tra i bagnanti

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 20 agosto 2024) Il maltempo ha colpito duramente anche la zona sud della provincia di Salerno. ABussentino, unasi è formata improvvisamente in mare, scendendo minacciosamente dalle nubi nere e cariche di pioggia. La forza del vortice ha colpito un, provocando ingenti danni alla struttura e gettando neli presenti. Ilè stato palpabile tra i, che hanno cercato rifugio, e i conducenti di alcune imbarcazioni ancora in mare, che hanno dovuto affrontare momenti di terrore. Fortunatamente, dopo alcuni interminabili minuti, laè scomparsa, dissolvendosi senza ulteriori conseguenze. Subito dopo, un forte nubifragio ha colpito la zona, causando numerosi allagamenti. Tuttavia, grazie alla tempestività delle misure di emergenza, i danni sono stati relativamente contenuti, limitandosi a qualche disagio per la popolazione locale.