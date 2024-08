Montecorice diVino Jazz Festival festeggia la X edizione

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 20 agosto 2024) Due serate, 23 e 24 agosto, in piazzetta San Biagio per la nuovadelMusicad’autore e degustazione di vino di eccellenza del Cilento, è il binomio vincente del “”, giunto alla X, in programma nei giorni 23 e 24 agostoin piazza San Biagio, nel cuore del borgo dicapoluogo. Una Sinestesia di sensi in un compendio dall’alto valore artistico-culturale che acquista ulteriore valenza in considerazione della finalità di favorire il radicamento di iniziative musicali e culturali. Musica e gusto come veicolo emozionale di riqualificazione.