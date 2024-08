Lutto ad Ascoli morta la commerciante Irma Merletti | La città perde un tassello importante

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 agosto 2024), 20 agosto 2024 – Ladipiangenotaall’età di 61 anni. In pochi conoscevano il suo cognome perché lei per tutti era ‘della Yogurteria di via Sacconi’. Attività aperta nel 1993 assieme al marito Paolo, che aveva rinunciato al lavoro alla Ariston per seguirla in questa avventura diventata in pratica la loro seconda casa. Per anniè stata anima della zona che unisce la ‘Fontana dei Cani’ al ponte di Campo Parignano. E’ stata l’organizzatrice e l’ispiratrice di tanti eventi. Era la figlia di Luigi, Console del Sestiere della Piazzarola prima della nomina di Peppe Flaiani, nonché politico ascolano della Democrazia Cristiana. Aveva perso la mamma quando aveva solo sei anni per cui ha sempre dovuto lottare e rialzarsi ad ogni caduta. Ma il sorriso contagioso, non lo ha mai perso.