It Ends With Us con Blake Lively storia vera | chi sono Lily e Ryle

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di martedì 20 agosto 2024) Ultimo aggiornamento 20 Agosto 2024 1:30 pm by Redazione Dal 21 agosto 2024 arriva nei cinema italiani Itus – Siamo noi a dire basta. Si tratta del film con protagonista, basato sull’omonimo romanzo rosa di Colleen Hoover del 2016. Stiamo parlando del libro più venduto e discusso del 2022, che si è posizionato nella classifica dei bestseller del New York Times per più di 90 settimane. Negli Stati Uniti, il film è uscito il 9 agosto e ha registrato un certo successo, piazzandosi al secondo posto dei film più visti. Il primo è Deadpool & Wolverine, con protagonista Ryan Reynolds, marito di. Dunque, la coppia regna nel cinema americano. Ma vediamo insieme cosa c’è di verso nelladi Itus.