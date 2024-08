Educazione civica e comunità un connubio necessario La riflessione di Monti

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 20 agosto 2024) Le nuove linee guida emanate dal ministero dell’Istruzione e del merito in tema disaranno operative già a partire dal prossimo anno scolastico (2024-2025), ma èripensare la vita dei bambini e degli adolescenti, non soltanto dare loro delle formulette che nessuno mette in pratica. La questione demografica nel nostro Paese è ormai nota a livello globale, al punto che più che di “minori” sarebbe giusto parlare di “minoranza”. Secondo i dati Istat, i ragazzi tra gli 11 e i 19 anni rappresentano meno del 9% della popolazione, e l’andamento sui nuovi nati, che vede nel 2023 un calo di quasi il 35% delle nascite rispetto al 2008, non lascia ben sperare nel futuro. Si tratta di dati noti, a cui il nostro Paese sta cercando di dare risposte, anche se l’insieme di iniziative adottate non pare affatto riflettere una visione generale per il futuro.