Buon Castelfidardo contro una blasonata

(Di martedì 20 agosto 2024) Altri due gol segnati dalin amichevole, di Costanzi e Nanapere, ma stavolta i fidardensi,il Giulianova, formazione dell’Eccellenza abruzzese, si devono accontentare di un pareggio. "Ma è stato untest, significativo e veritiero - racconta mister Marco Giuliodori -. Una partita abbastanza maschia che ci è servita per entrare subito nel clima. Dobbiamo migliorare in alcune cose, soprattutto sotto l’aspetto della tenuta, ma è normale in questo periodo che qualche giocatore è un po’ più indietro sotto l’aspetto fisico, ma la squadra nel complesso mi è piaciuta. Siamo sullaa strada, anche perché davanti avevamo un avversario tosto, una squadra costruita per la D. Ho visto dellee trame di gioco, deii movimenti". Bene gli over, ma anche gli under. "Sono soddisfatto dei giovani, anche dei più ‘’piccoli’’, sono tutti focalizzati sul campionato.