Bryan Danielson | Mia figlia Birdie vuole che perda ad All In così sarò solo suo padre

(Di martedì 20 agosto 2024) Il mondo del wrestling professionale spesso si intreccia con la vita personale dei suoi protagonisti, ene è un perfetto esempio. In vista del suo match cruciale ad AEW All In allo stadio di Wembley, l’American Dragon ha rivelato dettagli toccanti sul rapporto tra la sua carriera e la sua famiglia. Un Match Decisivo per la Carrierasi prepara ad affrontare Swerve Strickland in un incontro che potrebbe segnare la fine della sua carriera. Se dovesse perdere, l’ex campione WWE si ritirerà completamente dal wrestling. Questa stipulazione aggiunge un’intensità emotiva nonper i fan, ma anche per la famiglia di. La Prospettiva Unica dei Figli In un’intervista con Paul Franks di BBC Sounds,ha condiviso le reazioni contrastanti dei suoi figli riguardo al match imminente.