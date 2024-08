Blink 182 annunciano un nuovo singolo e un nuovo album | tutti i dettagli

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 20 agosto 2024) A distanza di 365 giorni, i182 ritornano con uned unAll In My Head, che sarà disponibile il prossimo 23 agosto.182,in arrivo: svelata la cover e tracklist Si intitolerà One More TimePart 2 il decimo lavoro in studio del trio di Poway, che segue la pubblicazione dI One More Time dell’ottobre 2023. L’disponibile in pre-save vedrà la luce il 6 settembre. Nella giornata di ieri 19 agosto Travis Barker aveva annunciato sui social che si trovava alle prese con le fasi finali della realizzazione di One More TimePart 2, mentre la scorsa settimana arrivavano indizi dalmerchandising della band, avvistato dai fan durante un concerto del trio a Detroit Sono otto i brani che andranno a comporre la tracklist dell’aggiungendosi ai 19 della prima parte pubblicati lo scorso anno.