Tennis US Open 2024 Carlos Alcaraz ha l’opportunità di completare il Surface Slam

(Di lunedì 19 agosto 2024)comincerà lo Uscon la possibilità di realizzare il cosiddetto “”, ovverosia vincere tre Major su altrettante superfici diverse nell’arco della medesima stagione. Lo spagnolo ha già primeggiato sulla terra di Parigi e sull’erba di Wimbledon, dunque un’affermazione sul cemento di New York completerebbe l’opera. Dal 1978 – anno in cui loamericano si è trasferito a Flushing Meadows, allargando l’orizzonte agli hard courts (fino a quel momento mai utilizzati per i tornei più importanti) – a oggi, solamente due uomini sono stati capaci di imporsi su ogni terreno in una singola stagione. Parliamo di Rafael Nadal nel 2010 e Novak Djokovic nel 2021 (quest’ultimo tramite l’Australian, ma ilha il pregio di poter essere a geometria variabile).