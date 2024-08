Pareggio in extremis Autorete nel recupero Mantova che rimonta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) Ilstrappa unpiù che meritato in pienoin casa della Reggiana (2-2) e capisce sin dalla prima giornata che in serie B è davvero vietato commettere il minimo errore se non si vuole correre il rischio di vanificare prove pur positive. Gli ospiti scendono in campo con la maglia gialloverde che celebra i felici annini del “Piccolo Brasile” e con il sostegno dei circa 2.000 tifosi giunti al seguito, ma l’avvio vede più attivi gli emiliani, che guadagnano tre angoli in pochi minuti. Il gioco e, soprattutto, le occasioni stentano ad arrivare e per assistere alla prima conclusione verso la porta bisogna attendere il 16’ con una sventola dalla distanza di Vergara che però si perde sul fondo. Poco prima del 40’ la compagine di Possanzini ha un sussulto.