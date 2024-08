Mostra Art Is Love Made Visible a Mantova

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 19 agosto 2024) In programma dal 31 agosto al 18 settembre presso la galleria M.A.D.Art Design di Lucia Quasimodo ladegli artisti Vava Venezia Dellert e Thomas Dellert– Dal 31 agosto al 18 settembre la galleria M.A.D.Art Design di Lucia Quasimodo (in via Cavour 59 a) presenta la“Art Is”, che permetterà ai visitatori di immergersi nell’affascinante mondo di una coppia di artisti che, attraverso loro opere, riescono a raccontare con grande efficacia la contemporaneità: parliamo di Vava Venezia Dellert e Thomas Dellert. Il vernissage dellasi terrà il 31 agosto alle ore 18 (ingresso libero), con la presentazione critica a cura del Prof. Paolo Ceriani.