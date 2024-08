L’Italia vista attraverso i social | 10 spiagge da visitare

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di lunedì 19 agosto 2024) Preparati a un viaggio sensorialele coste italiane più amate daimedia. Dalla Sicilia alla Liguria, ti guiderò in un percorso che solleticherà la tua immaginazione e ti farà venire una voglia irresistibile di fare le valigie. La regina indiscussa: Scala dei Turchi View this post on Instagram A post shared by Alia Pupella Travel Creator Italy (@pupina) Immagina di trovarti di fronte a una scalinata di marmo bianco che scende dolcemente verso un mare di zaffiro. La Scala dei Turchi di Realmonte non è un’illusione, ma una realtà mozzafiato che domina la costa siciliana. Le sue formazioni di marna bianca, levigate dal vento e dalle onde, creano un paesaggio lunare che contrasta magnificamente con l’azzurro intenso del Mediterraneo.