Lavori finiti sull’alta velocità Bologna Milano ma restano i ritardi | fino a quando

(Di lunedì 19 agosto 2024), 19 agosto 2024 - Si sono conclusi ieri, come da programma, iavviati lunedì 12 agosto da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) per la sostituzione di alcuni deviatoi lungo la linea AV. I treni veloci, temporaneamente deviati sulla linea convenzionale per consentire l’attività dei cantieri, da oggi ripercorrono la linea AV (alta). “Come però prevedono le norme in caso di rinnovo dell’infrastruttura, la pienanelle tratte interessate daidovrà essere raggiunta gradualmente – precisano le Ferrovie dello Stato -. Per questo motivo,al 25 agosto, è previsto un aumento dei tempi di viaggio di 15/20 minuti, già calcolato e visibile sui sistemi di acquisto delle imprese ferroviarie. Da lunedì 26 agosto i treni percorreranno nuovamente l’intera linea a piena”.