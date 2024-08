Jannik Sinner fa la storia a Cincinnati | Finale e Record di Longevità da numero uno

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 19 agosto 2024)da: Primo Italiano in1 del Mondo Fino a Settembre Nella notte appena trascorsa,ha raggiunto un traguardo straordinario, sigillando la sua posizione in vetta al ranking mondiale con una vittoria epica su Alexander Zverev. In una semimemorabile al Masters 1000 di, l’azzurro ha superato il tedesco in un match durato oltre tre ore con il punteggio di 7-6(9), 5-7, 7-6(4). Questa vittoria, che rappresenta la sua prima affermazione contro Zverev sul cemento in sei scontri diretti, non solo gli consente di diventare il primo italiano dellaa raggiungere ladi questo prestigioso torneo, ma anche di assicurarsi la permanenza al1 del mondo per almeno altre 16 settimane.