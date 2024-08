Inzaghi prova il tridente | ma c’è da lavorare Inter è solo una prova – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 19 agosto 2024) Nel pareggio contro il Genoa alla prima giornata di Serie A, per Simonec’è stato anche il momento delle prove tattiche. Nel finale di gara l’è scesa in campo con il, fa notare Tuttosport.– Simone, nel pareggio di Marassi contro il Genoa, si è dilettato are una variante del modulo di gioco. Con l’ingresso in campo di Mehdi Taremi al posto di Hakan Calhanoglu, per circa dieci minuti l’ha giocato con ilin avanti. Lautaro Martinez – scrive Tuttosport – abbassato a trequartista puro alle spalle dell’iraniano e di Marcus Thuram che troverà poi il secondo gol. Con la sostituzione di Lautaro Martinez al posto di Asllani, i nerazzurri sono tornati al classico assetto e alla fine della corsa il Genoa è riuscito a ritrovare il gol del pareggio.