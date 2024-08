Inter cosa ti dice finora la prima giornata di Serie A | vantaggio da conservare!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 19 agosto 2024) L’ha pareggiato nellapartita del suo campionato diA contro il Genoa per 2-2, confermando quanto il Grifone sia la bestia nera del suo tecnico Simone Inzaghi a Marassi. SFIDA– L’ha esordito nella stagione diA 2024-2025 contro il Genoa, rimediando un pareggio per 2-2 maturato in maniera beffarda. I nerazzurri si trovavano ine sembravano in controllo del match quando, intorno al 91?, il difensore Yann Bisseck ha sbagliato l’vento colpendo con un braccio troppo ampio un pallone che viaggiava in maniera innocua in area di rigore. Il successivo rigore è stato sbagliato da Junior Messias, che ha però ribadito in rete dopo l’vento di Yann Sommer per siglare la rete del definitivo 2-2.