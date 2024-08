In attesa di Lautaro Martinez Thuram vola! E l’Inter vara un’ipotesi – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 19 agosto 2024) Indel reintegro fisico al 100% disi gode Marcus. Il francese ha trascinato la squadra a Genova e occhio all’ipotesi suggestiva in attacco. COL BOTTO –non è ancora al top della sua forma fisica. Tutto normale anche perché il Toro è ritornato ad Appiano Gentile solamente il 6 agosto, anticipando i tempi e forzando un po’ la mano. Il capitano, prima di iniziare a carburare come si deve, ha bisogno ancora di qualche giorno in più di allenamento e di qualche sgasata in campo, ma nel frattempopuò dormire sonni tranquilli grazie a. Il francese è partito col botto, facendo subito doppietta a Marassi contro il Genoa. E dopo i 15 gol complessivi della scorsa stagione, adesso l’obiettivo è arrivare a quota venti.