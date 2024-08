Il principe saudita Mohammed bin Salman non ha stabilito che le donne potranno vestirsi come vogliono

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di lunedì 19 agosto 2024) Il 28 luglio 2024 è stato pubblicato un post su X che riporta una presunta dichiarazione rilasciata dabin(MBS),ereditario dell’Arabia: «D’ora in poi, lein Arabiasenza il permesso maschile». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa.bin, oltre ad essereereditario, ha svolto il ruolo di ministro della Difesa dal 2015 al 2022, e attualmente ricopre la carica di primo ministro.ha approvato alcune politiche a favore dei diritti delle, ma per diversi esperti e attivisti si tratta solo di riforme volte a favorire l’immagine delereditario, e non a migliorare la condizione sociale dellenel Paese.