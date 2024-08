Il mercato che non si sblocca | Italiano ha fretta di avere il rinforzo difensivo Rugani all’Ajax cambia le strategie a Casteldebole Affondo sul centrale | rilancio per Logan Costa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024)aspetta undi difesa: è questa la priorità dichiarata degli uominie del tecnico rossoblù a dodici giorni dalla fine del, sperando che le ultime curve possano portare anche all’innesto di un centrocampista. Nuovi contatti con(23), per il quale il Bologna ha un accordo verbale per un quadriennale da circa 1 milione a stagione più opzione su una quinta stagione. Permane però la distanza tra i 15 milioni bonus inclusi offerti dal Bologna al Tolosa e i circa 20 richiesti dai francesi, forti dell’interessamento del Newcastle. La novità però è che gli inglesi trattano, oltre a Guehi, pure Chalobah con il Chelsea e il Bologna spera chespinga per portare il proprio club a patti con i rossoblù.