Il debutto di Proietti | Ho faticato a decidere Ma ora tutti insieme per un’Umbria nuova

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 agosto 2024) di Roberto Borgioni PERUGIA "Hanno avuto la pazienza di aspettarmi un mese". Sorride, Stefaniadavanti alla platea della Sala della Vaccara. Nel cuore di Perugia, la sindaca di Assisi fa ilufficiale da candidata del Campo larghissimo del centrosinistra alla guida della Regione. Incarico accettato dopo settimane di slanci, dubbi, entusiasmi e tentazioni di fare dietrofront. "Sì, è stata una scelta tortuosa, difficile. Per me Assisi è come un figlio, avrei voluto incontrare uno a uno i cittadini prima di lasciarli. Prometto loro che farò il mio dovere fino all’ultimo giorno. Ora sono qui, pronta ad affrontare un percorso complesso. Ma non ci arrivo da sola. Chi ha lavoratoa me in questi anni mi ha dato forza, mi ha detto: qualunque scelta farai, saremo con te".