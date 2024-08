Emergenza suicidi l’ultimo un 22enne | lettera al Prefetto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 19 agosto 2024) Tempo di lettura: 3 minuti Riceviamo e pubblichiamo unaaperta a firma di Carmine Pascale rivolta aldi Avellino, sua Eccellenza Rosanna Riflesso. “A Lioni, nel giorno di Ferragosto, un giovane poco più che ventenne si è tolto la vita. Una notizia atroce, diventata ormai routinaria dalle nostre parti. Molte, troppe le persone che in Irpinia vedono nelo l’unica via d’uscita dalle difficoltà e dal proprio malessere. I più vulnerabili sono ragazzi e giovani uomini. Vite che si spengono troppo presto lasciando il cerino della disperazione in mano a chi resta, familiari e conoscenti. Nell’inerzia di politica e istituzioni. Sì! Perché oggi ilo è prevenibile o comunque arginabile. Quasi mai, infatti, uccidere sé stessi è una scelta fatta d’impulso, piuttosto arriva al culmine di una situazione di profondo disagio esistenziale e psicologico.