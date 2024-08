Cinquantenne in moto si schianta contro un palo e muore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 agosto 2024) Sarzana (La Spezia), 19 agosto 2024 – Stava rientrando per il pranzo in famiglia ma a casa non è mai arrivato. In una curva di via Francesco a pochi passi dal centro storico cittadino Simone Chelli ha perso illlo dello scooter ed è finito drittounstradale e il muro. Uno schianto terribile, anche se la velocità in quel tratto non era certamente elevata, ma senza nessuna frenata che potesse attutirlo. Lo hanno immediatamente soccorso i militi della Pubblica Assistenza Misericordia e Olmo partiti dalla sede distante qualche centinaia di metri e Delta 1 del 118. Le condizioni di Chelli, classe 1969 padre di due figli, sono apparse immediatamente molto gravi ed è stato trasportato all’ospedale Sant’Andrea di Spezia. Si è spento poco dopo le 13. Simone Chelli originario di Livorno era ormai da oltre 30 anni residente in Val di Magra.