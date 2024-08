Castelmassa | importuna i clienti e poi aggredisce i carabinieri Arrestato 55enne magrebino

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 19 agosto 2024)(Ro), 19 agosto 2024 – In piazza un ferragosto di follia, tra urla e aggressioni. Si tratta quanto è successo nella tarda serata di giovedì 15 agosto nel centro del Comune di(Ro). Alle 19 di ferragosto, in un locale pubblico della piazza principale del paese alto polesano, un uomo parlava ad alta voce frasi prive di senso logico,ndo avventori e passanti. Tutto ciò in stato di forte alterazione, verosimilmente in conseguenza di abuso di sostanze alcoliche. A fronte di questo alcuni persone hanno chiamato iche sono intervenuti sul posto, arrestando un, senza fissa dimora, ma abituale in alcuni comuni dell’alto Polesine. L’arresto e l’aggressione aiI militari giunti in loco, dopo una prolungata opera di persuasione, sono riusciti in un primo momento a calmare l’uomo, allontanandolo dalla piazza.