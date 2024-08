Brescia sono 83 i gatti salvati nell’appartamento dell’accumulatrice seriale | un’elegante e curatissima signora

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 19 agosto 2024)– Ottantatré, il più piccolo di un mese,dai volontari Enpa a, tutti rinchiusi in un appartamento e costretti a vivere al buio, tra gli escrementi e l’urina. Si è conclusa ufficialmente questa mattina, dopo una settimana esatta, l’estenuante operazione di recupero ad opera dei volontari dell’Enpa didi 83detenuti in condizioni terribili da un’accumulatriceall’interno di una abitazione in zona viale Venezia a. L’intervento La prima segnalazione era arrivata domenica 11 agosto: “Cinumerosiche entrano ed escono dalla finestra di un appartamento”. La Sezione Enpa disi è subito attivata e insieme all’Ats, alla Polizia Locale e alle Guardie Zoofile dell’Enpa di, ha effettuato il primo sopralluogo.