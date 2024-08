Sinner-Zverev può valere il n 1 a fine anno | ranking ATP e la Race parlano chiaro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 agosto 2024) Uno scontro per il vertice. Ha questi connotati il confronto tra Jannike Alexandernel Masters1000 di Cincinnati. Sul cemento dell’Ohio l’altoatesino (n.1 del mondo) affronterà il n.4 delATP e in ballo c’è tanto. In primis,vorrà cambiare la tendenza nello storico, considerando il 4-1 in favore del tedesco, a segno anche nell’ultima sfida degli ottavi di finale degli US Open 2023. Inoltre,è uno dei rivali più qualificati per contendere alo scettro all’altoatesino. Sascha, infatti, potrebbe prendersi la vetta della classifica se riuscisse nella doppia vittoria a Cincinnati e soprattutto nel Major di New York, con Jannik che però dovrebbe fare non meglio degli ottavi. Altro aspetto da considerare sono le scadenze in classifica di entrambi.