Nubifragio su Pitigliano | crolla muro famiglie evacuate e centro storico senza corrente

(Di domenica 18 agosto 2024) Un violentosi è abbattuto su, provocando danni significativi. In appena 15 minuti, sono caduti ben 25 millimetri di pioggia, pari a 25 litri d’acqua per metro quadrato di terreno, con un accumulo totale di 80 millimetri in poco tempo. Questo ha causato il cedimento di unnella zona della Selciata, che ha portato alla chiusura dell’area. Ilè rimastoelettrica, come comunicato dal Comune, mentre tresono stateper precauzione. Gli allagamenti nei dintorni del paese hanno costretto alla chiusura della statale 74 Maremmana, interrompendo la circolazione. “Siamo al lavoro per ripristinare una situazione di normalità – si legge in una nota del Comune – chiediamo a tutti massima prudenza e di non uscire se non strettamente necessario”.