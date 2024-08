MotoGP monologo di Bagnaia nel GP d’Austria Martin staccato Podio per Bastianini

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 agosto 2024) Francescosi conferma il signore del Red Bull Ring! A Spielberg comanda sempre la Ducati e comanda sempre Pecco: dopo la doppietta Sprint Race+gara dello scorso anno, il due volte campione del mondo si conferma anche nel 2024 dominando e riportandosi in testa alla classifica piloti con cinque punti di vantaggio su Jorge, giunto secondo. Sono dieci le vittorie in questa stagione tra Sprint Race e gare.esce bene dalla partenza e cerca di imporre il ritmo davanti, masa di non poterlo far scappare e gli resta agganciato. Pecco lo passa subito dopo due giri e cerca di fare il passo, ma lo spagnolo gli resta attaccato facendo particolarmente la differenza nel terzo settore e recuperando tanto nella seconda parte della pista.