Milan poco Paulo Fonseca ancora troppo Stefano Pioli

(Di domenica 18 agosto 2024) Ilvisto contro il Torino non sembraquello dima piuttosto quello diControverso esordio casalingo in campionato delcontro il Torino. Partita recuperata solo nel recupero, quando la squadra era già sotto addirittura di due reti. Si è palesata la stessa squadra dell’anno scorso di: assenza di equilibrio, ampi spazi concessi dietro, passività preoccupante sulle ripartenze della squadra di Vanoli. Del nuovopredicato danon si è riscontrato proprio nulla. Per giunta, scellerata scelta iniziale di formazione da parte del tecnico portoghese: Alexis Saelemakers sulla sinistra al posto di Theo, in mezzo alla difesa il falloso Malick Thiaw di questi tempi,lento per mantenere la difesa alta, autore, poi, di un evitabile autogoal costato lo 0-1, con Pavlovic in panchina.