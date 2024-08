Lazio Baroni | Un grazie al pubblico per come ha sostenuto la squadra che era vogliosa di questa prestazione Sono contento di…

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di domenica 18 agosto 2024) Nel match della prima giornata del campionato di Serie A disputatasera allo stadio “Olimpico” di Roma, laha sconfitto in rimonta il neopromosso Venezia con il risultato di 3-1. Nel primo tempo era stata lagunare a passare in vantaggio con un bel tiro sul secondo palo di Andersen; la reazine dei capitolini L'articolo: “Unalperhalache eradidi” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Criscitiello: “avrà a che fare con calciatori squaliquelli della. Lotito si gioca la faccia e”-Triestina 1-1,: “Ringrazio tutta la, ho trovato una disponibiltià non scontata.