L’analisi Come dare il buon esempio della verità? Con una storiografia seria e distaccata | dalle cose e dagli uomini

(Di domenica 18 agosto 2024) Il benevolo lettore ricorderà che in più articoli ho invocato la, quella vera e non necessariamente piacevole, sia a proposito di 1860, sia del Ventennio 1922-45, sia degli anni ’70 Leumana, ovvio, per quanto è possibile. Però, se io fossi un lettore dotato di acribia, pretenderei da me ildisi debba e si possa dire il vero. Ed eccolo. Cominciamo da uncattivo: gli storiografi e romanzieri francesi quanto raccontano di Waterloo, inventandosi tutte le possibili scuse, tra cui le imperiali problematiche di fondoschiena, tutto tranne che raccontare che andò malissimo a Napoleone. E con ogni probabilità anche Alessandro Magno avrebbe buscato uno squasso di legnate se fosse venuto in Italia a combattere i Romani;accadrà a suo zio il Molosso contro i Bruzi, e a Pirro. Eccetera.