Bologna-Udinese Italiano | Spiace per i punti persi per strada è mancata concretezza

(Di domenica 18 agosto 2024) “Sono dispiaciuto per i dueper, ma sono anche contento per l’ottima settimana di lavoro e la buonissima prestazione della squadra“. Queste le parole di Vincenzo, tecnico del, al termine del match contro l’, valido per la prima giornata di Serie A 2024/2025. “Purtroppo c’è stato un minuto in cui non siamo riusciti a riconquistare palla né ad uscire in maniera pulita dalla nostra metà campo. In quel modo è nato il rigore e poi il loro gol su calcio d’angolo – ha aggiunto l’allenatore dei rossoblu, che infine ha concluso – Alla prima di campionato non è mai facile, anzi sono sorpreso in positivo per quanto abbiamo creato e per quanto poco abbiamo concesso. Ci èsolodavanti“.: “per iper, è” SportFace.