Traffico Roma del 17-08-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 17 agosto 2024) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati all’ascolto c’è pocoin queste ore sulle strade della capitale anche sulle strade dell’hinterlandno la situazione risulta al momento tranquilla fuorisulla A1Napoli Dopo un incidente abbiamo residui rallentamenti versosubito dopo il casello di Valmontone ancora sospesa per quanto riguarda il trasporto pubblico alla stazione dei treni sulla lineaSan Pietro Vigna Clara per un allargamento della sede ferroviaria i treni regionali possono quindi subire cancellazioni bene da Massimo freschi e tutto ma per i dettagli di questo ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità