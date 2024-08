Totocalcio torna la schedina dopo la pausa estiva | in partenza il nuovo Campionato

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 17 agosto 2024)laè finita l’attesa:un mese e mezzoladelcon ilCon l’avvicinarsi dell’inizio della nuova stagione calcistica, gli appassionati di sport e scommesse si preparano al ritorno di uno dei giochi più amati in Italia: il. Questo gioco, che ha accompagnato generazioni di italiani ogni weekend, è pronto a fare il suo grande ritornounadi un mese e mezzo.il– notizie.comL’ultima volta che gli appassionati hanno potuto compilare la lorodelè stato nel fine settimana del 23-26 giugno, in concomitanza con la terza giornata della fase a gironi dell’Euro 2024 in Germania. Da allora, una lunga attesa ha tenuto in sospeso i giocatori, ansiosi di poter nuovamente testare le proprie capacità pronostiche sui risultati delle partite dei principali campionati europei.