Temptation Island due ex tentatori pronti a diventare genitori per la terza volta | l’annuncio social

(Di sabato 17 agosto 2024) Due volti disono diventatiper la! Stiamo parlando di Yana Ivanilova e Regis Da Silva, che si sono conosciuti nel 2016 quando hanno sostenuto il provino per il ruolo dinellaedizione di. Dopo essersi incrociati per la primanegli studi Mediaset, Yana e Regis hanno iniziato a sentirsi suiper conoscersi meglio. Poi, sono entrambi partiti per la Sardegna, dove avrebbero dovuto trascorrere 21 giorni in villaggi separati. Tuttavia, poco dopo l’inizio di, hanno sofferto la mancanza l’uno dell’altra, capendo che tra loro fosse nato un sentimento sincero. Così hanno immediatamente fatto ritorno a casa cominciando a frequentarsi e diventando ben presto una coppia felice e stabile.