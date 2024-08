Spezia tra incognite e speranze certezza D' Angelo Attacco a due torri Esposito-Soleri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 17 agosto 2024) Mister Luca D'l'ha detto più di una volta: “Devo sbrigarmi ad andare in serie A, comincio ad avere una certa età anch'io”. Ma non sono in pochi quelli che dubitano sulle reali aspirazioni della proprietà americana, dopo il campionato dello scorso anno. Lo, in poche parole, non sembra essere la squadra giusta per realizzare il grande sogno dell'allenatore pescarese. Daniele Verde dopo quattro stagioni intense è passato alla Salernitana, e senza di lui il tasso tecnico della squadra subirà una decurtazione netta. Il polacco Reca, invece, sembra verrà confermato, ereditando i compiti di Daniele Bastoni, che per via di un contratto in scadenza non è stato trattenuto: «Tra lui e il club non c'era un gran rapporto» ha detto D'