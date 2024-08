Serie A si apre la caccia all' Inter | perché il Milan può farcela

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) Le griglie non piacciono a Simone Inzaghi e, francamente, nemmeno a noi che siamo chiamati a produrle. Ma qualcuno lo dovrà pur fare, e allora eccoci, previa raccomandazione: il pronostico esiste per essere sbagliato e meno male, altrimenti il calcio sarebbe uno sport morto. Ha senso solo se viene motivato, seppur in poche righe, per trasformarlo in un'anticipazione onesta del campionato che verrà. SCUDETTO E CHAMPIONS L'(1) è la prima candidata allo scudettonon si nasconde. Inzaghi ha dichiarato subito che l'obiettivo è difendere il titolo, Marotta va ripetendo che bisogna puntare sempre in alto. I nerazzurri emanano una grande consapevolezza del proprio potenziale e di un percorso che, con Inzaghi, come ha dichiarato il presidente, non è nemmeno a metà. L'altro motivo è la continuità.