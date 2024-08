Napoli Conte | Sarà un’annata dove dovremo prepararci a soffrire tutti insieme compatti

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 17 agosto 2024): ”Mi aspettavo di meglio, ma siamo qui per fare valutazioni col club in maniera obiettiva, sapendo che non si può fare tutto subito e bisogna andare per gradi. Ma arrivi e ci sono 9-10 uscite, significa vedi le altre squadre che hanno situazioni consolidate e ne aggiungono di pezzi” Alla vigilia dell’esordio in campionato contro il Verona, il tecnico delAntonioè intervenuto in conferenza stampa per rispondere alle domande della stampa. Queste le sue dichiarazioni: E’ soddisfattodel lavoro fatto con la squadra? ed anche del mercato? “Più di un mese che lavoriamo, mi soddisfa ciò che sto facendo con la squadra, ho trovato ragazzi che hanno voglia di lavorare, crescere singolarmente. Questo mi aiuta, mi dà entusiasmo. Sul mercato sapete benissimo che è molto complicato, dispiace.