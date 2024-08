Moto3 Joel Kelso primeggia dopo la seconda sessione di libere Alonso vicino Settimo Nepa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 agosto 2024)è il più veloce nelladi provedel Gran Premio d’Austria a Spielberg di. L’australiano nel finale ha fatto segnare il miglior tempo in 1:39.921, prendendo le scie giuste e riuscendo a fare il record di tutti i tempi della pista per questa categoria, nonostante la caduta a inizio turno.posizione per il leader del Mondiale David: il colombiano ha finito a 87 millesimiaver cominciato forte ieri e aver chiuso forte oggi.con la CFMOTO sembra essersi lasciato del margine per migliorare ulteriormente, visto che ha guadagnato tanto sunel T4 e in qualifica questo si potrebbe vedere. Il secondo pilota nel Mondiale, Ivan Ortolà, non ha spinto più di tanto ed è rimasto con il tempo di ieri in nona posizione della classifica combinata, più che sufficiente per entrare direttamente in Q2.