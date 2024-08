Masters 1000 Cincinnati | Cobolli lotta ma Hurkacz passa al terzo set

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 17 agosto 2024) Flavioci prova, ma esce di scena agli ottavi di finale neldi. Il tennista romano cade alset contro la testa di serie numero 5 Hubert. 6-3 3-6 6-1 il punteggio a favore del polacco che, dopo un secondo set decisamente sottotono, ritorna al solito grande rendimento al servizio e approfitta di unsfiduciato per dominare ilparziale. L’azzurro manca l’ingresso in top 30 e resta al 31° posto della classifica Atp live. Sedicesimo quarto di finale in unin carriera per, estagionale (Roma, Montreal), che ha giocato, dal ritiro con Fils a Wimbledon, la quinta partita consecutiva alset (4V, 1P). Sicuramente ottime sensazioni dal punto di vista fisico per il polacco, che ai quarti affronterà il vincente della sfida tra Jiri Lehecka e Frances Tiafoe.