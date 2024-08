Lazio-Venezia Baroni | Stiamo creando una forte identità dobbiamo dare tutto i per i tifosi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 17 agosto 2024) “Arriviamo bene, abbiamo recuperato qualche giocatore. Purtroppo c’è stato questo piccolo problema con Gila, ma la squadra sta bene e siamo pronti”. Così in conferenza stampa Marco, allenatore della, parla del debutto in Serie A contro il. “C’è grande concentrazione, attenzione e motivazione., voglio una squadra che diaper i propri. Già domani mi aspetto di vedere qualcosa di quanto provato. Ogni partita ha le sue difficoltà, serviranno compattezza e agonismo. Il vice capitano lo sceglierò io di gara in gara: a scanso di equivoci, a Rostock era stato designato Patric e per questo Cataldi gli aveva consegnato la fascia” “Dia è un grande attaccante, come Noslin. Offre mobilità in zona offensiva e non solo.