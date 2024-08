L’Arezzo Organ Festival arriva alla Pieve

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 17 agosto 2024) Proseguono a suon di concerti gli appuntamenti del Terre d’Arezzo Music Fetsival. Al via domenica 18 agosto alle 21,15. Ad Arezzo nelladi Santa Maria ci sarà il recitalistico di Alessandro Bianchi. Lunedi` 19 agosto alle ore 21.15 ci si sposta a Cavriglia, in Piazza di Montegonzi si svolgerà il concerto di violoncello e fisarmonica di Andrea Sernesi, al violoncello e Anna Bodnarfisarmonica. Giovedi` 22 agosto alle 21.15 appuntamento a Castiglion Fiorentino nel Chiostro di San Francesco con il recital pianistico di Diego Benocci. Mercoledì 21 agosto alle 21.15 a San Giovanni Valdarno, in piazza Cesare Battisti è in programma il "Cineconcerto" con il Duo Vertigo: Martina Bellesi, al violoncello e Francesco Oliveto, live-electronics. La rassegna estiva di musica classica prosegue venerdì 23 agosto alle ore 21.