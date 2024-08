Inzaghi | Bisseck lo stavo cambiando! Mercato? In fascia a posto

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 17 agosto 2024) Prima conferenza post partita della stagione per. Al termine di Genoa-Inter, l’allenatore ha parlato in sala stampa dal Ferraris sulla prima giornata di Serie A 2024-2025. CONFERENZAPOST PARTITA GENOA-INTER C’è un po’ di rammarico per la mancata vittoria? Molto rammarico e molta delusione. A parere mio i ragazzi hanno fatto una partita concentrata, dove purtroppo abbiamo regalato due gol. Regalando due gol vincere le partite in Serie A non è così semplice: abbiamo incontrato una squadra in salute che ha giocato su tutti i palloni. Nel primo tempo abbiamo creato e preso gol sull’unico tiro in porta del Genoa, poi siamo stati bravi a fare l’1-1 e c’è stato il salvataggio di Badelj su Dimarco. Nel secondo tempo ho inserito i tre attaccanti, abbiamo mosso tecnicamente con un po’ di lentezza la palla ma costruito occasioni.